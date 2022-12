Volume occupato da un oggetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Volume occupato da un oggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INGOMBRO

Significato/Curiosita : Volume occupato da un oggetto

Significati, vedi volume (disambigua). quattro recipienti di diverso volume. da sinistra verso destra: 250 ml, 1 l, 2 l, 3 l. il volume è la misura dello...

una molecola ad alto ingombro sterico nella quale l'atomo di azoto non riesce a mostrare la sua tipica reattività l'ingombro sterico, in chimica, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

Altre definizioni con volume; occupato; oggetto; Inutile volume tto; L arruffare i capelli per dar loro volume ; Lo stato fisico dal volume fisso ma forma mutevole; Aumentato di volume ; occupato in tutti gli ordini di posti; È occupato da persone che dormono in viaggio; Lo cerca il disoccupato ; Un terreno occupato da piante come l Arundo donax; L oggetto nel catalogo dell asta; soggetto più usato dagli egocentrici; Nel verbo e nel soggetto ; Avanzo di un oggetto spezzato; Cerca nelle Definizioni