Una figura di nota musicale - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SEMICROMA

Significato/Curiosita : Una figura di nota musicale

una nota, nella notazione musicale, è un segno grafico usato per rappresentare un suono. nella musica colta moderna occidentale, le note sono scritte sul...

Una semicroma la pausa relativa nella notazione musicale, la semicroma o sedicesimo è un valore musicale eseguito con la durata pari a un sedicesimo del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

