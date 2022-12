Tipo di dazio per merce esportata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di dazio per merce esportata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOGANALE

Significato/Curiosita : Tipo di dazio per merce esportata

Dell'eventuale dazio il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando nella disponibilità dell'importatore. per i beni esportati il cedente...

Libero scambio, viene istituita una tariffa doganale esterna comune. classico esempio di unione doganale è stata la comunità economica europea (cee),... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

