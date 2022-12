Lo sono i fermenti contenuti nello yogurt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i fermenti contenuti nello yogurt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LATTICI

Significato/Curiosita : Lo sono i fermenti contenuti nello yogurt

lo yogurt (anche yoghurt o iogurt; dal turco yogurt, dal verbo yogurmak, "mescolare") è un alimento di consistenza cremosa e di sapore acidulo derivato...

Larga frazione di acido lattico per applicazioni alimentari viene impiegata per produrre agenti emulsionanti a base di esteri lattici di acidi grassi a lunga... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

