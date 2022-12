Situazione di mercato caratterizzata dalla presenza di un limitato numero di venditori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situazione di mercato caratterizzata dalla presenza di un limitato numero di venditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OLIGOPOLIO

Significato/Curiosita : Situazione di mercato caratterizzata dalla presenza di un limitato numero di venditori

Indagini di mercato. piggy back - promozione su un prodotto ottenuta dal cliente solo acquistando altri prodotti. pool - un certo numero di aziende che...

Duopolio è, in particolare, un oligopolio con soli due offerenti e viene spesso utilizzato per semplificare i modelli di oligopolio. diversamente da forme di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

