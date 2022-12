Sigla del Consiglio nazionale delle ricerche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla del Consiglio nazionale delle ricerche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CNR

Significato/Curiosita : Sigla del consiglio nazionale delle ricerche

512561 il consiglio nazionale delle ricerche (in sigla cnr) è il principale ente pubblico di ricerca italiano. sottoposto alla vigilanza del ministero...

Disambiguazione – "cnr" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cnr (disambigua). coordinate: 41°54'03.48n 12°30'45.22e / 41.900967°n... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

