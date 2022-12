Serie complete di pentole e padelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serie complete di pentole e padelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : BATTERIE DA CUCINA

Significato/Curiosita : Serie complete di pentole e padelle

e una buona inerzia chimica. le padelle da cucina definite "antiaderenti", sono tali perché ricoperte all'interno di uno strato di ptfe (teflon). è inoltre...

Bioplastica un attrezzo da cucina o utensile da cucina è un attrezzo o utensile a mano, normalmente di piccole dimensioni, che si usa in cucina, per funzioni legate... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

