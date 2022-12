Regnò a Samaria dall 875 all 854 a.C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regnò a Samaria dall 875 all 854 a.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACAB

Significato/Curiosita : Regno a samaria dall 875 all 854 a.c

713 – 716 a.c. sargon ii invase immediatamente samaria, esiliando più di 27.000 persone, dando inizio alla diaspora e distruggendo di fatto il regno del nord...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi acab (disambigua). acab (in ebraico , nei settanta aß, in latino achab; ... – ...) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

