Il Ray Robinson grande pugile del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ray Robinson grande pugile del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SUGAR

Significato/Curiosita : Il ray robinson grande pugile del passato

"sugar" ray robinson (all'anagrafe walker smith jr.) (ailey, 3 maggio 1921 – culver city, 12 aprile 1989) è stato un pugile statunitense. considerato...

sugar baby – film del 1985 diretto da percy adlon sugar – film del 2004 diretto da john palmer sugar - il giovane campione (sugar) – film del 2008 diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

Altre definizioni con robinson; grande; pugile; passato; La secondogenita di Cliff e Claire robinson in tv; robinson Crusoe lo salvò dai cannibali; Vi approdò robinson Crusoe; Lo è robinson Crusoe dopo il disastro navale; grande città portoghese; La grande piazza centrale di Pechino; La grande __, film di Sorrentino; Il grande pittore di Cento; Il pugile ... senza pile; Cosi è il pugile ... finito ko; Un ex pugile statunitense; Colpo di disturbo del pugile ; Omar, calciatore del passato ; Appellativo di riguardo usato in passato in Sicilia; Il numero che in passato era ritenuto perfetto; Ricordare il passato ; Cerca nelle Definizioni