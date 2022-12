La nuova missione lunare della Nasa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nuova missione lunare della Nasa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARTEMIS

Significato/Curiosita : La nuova missione lunare della nasa

Rendering di orion in prossimitá della stazione spaziale il lunar gateway (portale lunare), ex deep space gateway (dsg, in italiano: passaggio per lo spazio...

L'artemis 1, precedentemente conosciuta come exploration mission 1 o em-1, è il secondo volo di collaudo, senza equipaggio, dell'orion mpcv e il primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

