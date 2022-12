La nota con tre virgole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nota con tre virgole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BISCROMA

Significato/Curiosita : La nota con tre virgole

Corretta perché le due virgole racchiudono un inciso. facoltativa, al fine di far comprendere correttamente il discorso, è la virgola posta davanti al predicato...

Una biscroma la pausa relativa nella notazione musicale, la biscròma o trentaduesimo è un valore musicale eseguito con la durata pari a un trentaduesimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

