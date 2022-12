Metropoli delle Filippine Paese sovrano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metropoli delle Filippine Paese sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MANILA

Significato/Curiosita : Metropoli delle filippine paese sovrano

Formato da 58 isole, la più grande e principale delle quali è l'isola di singapore che ospita la metropoli. a nord singapore è separata dalla malaysia dallo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi manila (disambigua). manila (afi: /ma'nila/; in filippino maynila, nome completo lungsod ng... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

Altre definizioni con metropoli; delle; filippine; paese; sovrano; Un nemico nelle metropoli ; Una metropoli del Meridione; La sede del metropoli tan Police Service; Lo sono i provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli ; Ministero dell Economia e delle Finanze; Serie complete di pentole e padelle ; Sigla del Consiglio nazionale delle ricerche; Le regine delle vette; Indonesiani islamizzati delle filippine ; Fu un dittatore delle filippine ; L etnia che popola la Sonda e le filippine ; Mar __ Meridionale: bagna Vietnam e filippine ; Il mitico paese dell oro; Ogni paese ha le sue; Permette di determinare l equivalente in moneta di un debito o credito con la moneta di un altro paese ; Il paese con il sito Alibaba; sovrano del Kuwait; Il sovrano di Sparta fratello di Agamennone; Fu sovrano di Pergamo; sovrano in Francia; Cerca nelle Definizioni