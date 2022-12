Meritevole del primo posto, nonostante non l abbia conquistato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meritevole del primo posto, nonostante non l abbia conquistato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : VINCITORE MORALE

Significato/Curiosita : Meritevole del primo posto, nonostante non l abbia conquistato

Vettel e lo stesso hamilton. grazie al punto del giro veloce conquistato da hamilton, e al secondo posto di verstappen, i due contendenti al titolo disputano...

Il progresso della civiltà meccanica a danno del progresso spirituale e morale. l'operetta gioca molto sui fitti collegamenti intertestuali. i sillografi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

