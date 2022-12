Ferite che scavano nella carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferite che scavano nella carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRAFITTURE

Significato/Curiosita : Ferite che scavano nella carne

Animale notturno che passa la giornata a dormire all'interno di una delle numerose tane che questi animali scavano nel proprio territorio, e che spesso vengono...

La trafittura con frecce era un sistema di esecuzione capitale usato presso vari popoli antichi, tra cui i vichinghi, i maya e gli indiani d'america. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

Altre definizioni con ferite; scavano; nella; carne; Striscia di garza usata per fasciare le ferite ; Si applica sulle ferite ; Si formano sopra alle ferite secche; ferite della pelle; Le scavano le talpe; Insetto le cui larve scavano gallerie nei tronchi; scavano nei mobili; scavano lunghe gallerie; I migliori al governo, nella polis di Platone; Piange nella Turandot; Intermediari tra Dio e il mondo nella filosofia gnostica; Il sud-est nella rosa dei venti; Vi si acquista carne bianca; Un portafortuna in carne e ossa; Il ballo del carne vale di Rio; Si usa per cucinare la carne in giardino;