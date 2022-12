Un dato della mappa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dato della mappa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LATITUDINE

Significato/Curiosita : Un dato della mappa

La mappa di vinland: rappresenta tutto il mondo conosciuto nel xv secolo. il vinland è la grande isola in alto a sinistra, a sud-ovest della groenlandia...

Abbiamo una latitudine nord compresa tra 0° e 90° n e una latitudine sud, compresa tra 0° e 90° s. in termini geometrici, la latitudine è pari all'altezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

Altre definizioni con dato; della; mappa; Andato ... in poesia; Degradato , retrocesso; La Casa editrice che ha tra i fondato ri Umberto Eco; Un soldato di artiglieria; Nativo di una regione della Repubblica Ceca; La nuova missione lunare della Nasa; Vi si svolge il Gran Premio della Malesia di MotoGP; Città della Renania Settentrionale-Vestfalia; Relativi a un dato della mappa ; È sempre in alto sulla mappa ; Riproduce la mappa del mondo; La destra sulla mappa ; Cerca nelle Definizioni