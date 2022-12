Come le discussioni... sul sesso degli angeli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come le discussioni... sul sesso degli angeli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 11 lettere : ACCADEMICHE

Significato/Curiosita : Come le discussioni... sul sesso degli angeli

matrimonio aperto alle coppie dello stesso sesso matrimonio aperto alle coppie dello stesso sesso, ma non in vigore matrimonio di alcune altre...

Anglosassoni, si tende a distinguere tra cariche accademiche orientate alla ricerca, e cariche accademiche orientate all'insegnamento distinguished professor... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

