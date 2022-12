Città della Renania Settentrionale-Vestfalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Renania Settentrionale-Vestfalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : HAGEN

Significato/Curiosita : Citta della renania settentrionale-vestfalia

Attraverso la renania settentrionale-vestfalia vi sono il reno, la ruhr, l'ems, la lippe e il weser. lo stato della renania settentrionale-vestfalia fu creato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hagen (disambigua). hagen è una città extracircondariale di 188 687 abitanti della renania... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

