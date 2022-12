La città del Festival dei due mondi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città del Festival dei due mondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPOLETO

Significato/Curiosita : La citta del festival dei due mondi

Spettacolo che si svolge annualmente nella città di spoleto, dal 1958. fondatore del festival dei due mondi di spoleto è il maestro compositore gian carlo...

(rivista). spoleto (spuléti in dialetto spoletino) è un comune italiano di 36 487 abitanti della provincia di perugia in umbria. la posizione di spoleto nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

