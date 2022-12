Bonificate dagli artificieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bonificate dagli artificieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SMINATE

Significato/Curiosita : Bonificate dagli artificieri

Sito contaminato. bonifica dei poligoni – procedura messa in atto dagli artificieri per l'eliminazione di eventuali ordigni inesplosi dopo un'esercitazione...

solo nel 1955 l'area che circondava l'installazione fu completamente sminata (furono rimosse circa 54.000 mine). sebbene l'area fosse stata bonificata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

