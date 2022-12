Un aroma per dolci e liquori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aroma per dolci e liquori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VANILLINA

Significato/Curiosita : Un aroma per dolci e liquori

Utilizzando liquori diversi dall'alchermes (bevanda usata per insaporire dolci, diffusa in emilia-romagna, prodotta a firenze dal 1743) e avevano una...

Cristalli di vanillina al microscopio la vanillina (o vaniglina) è la molecola che impartisce alla vaniglia il suo tipico profumo. chimicamente è un'aldeide... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 dicembre 2022

