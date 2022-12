Non ci fa sentir bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ci fa sentir bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALATTIA

Significato/Curiosita : Non ci fa sentir bene

Disambiguazione – se stai cercando il libro, vedi non ci resta che piangere (romanzo). non ci resta che piangere è un film del 1984 scritto, diretto e...

Presenza della malattia "oggettiva" ma non necessariamente. malattia intesa come modalità esterna e pubblica dello stato di cattiva salute: malattia come ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 dicembre 2022

Altre definizioni con sentir; bene; Con chi l ha perso è difficile farsi sentir e; Scorre facendosi sentir e; Riecheggiare, risentir e; Si fa sentir e guardando dall alto in basso; Formano una congregazione di monaci bene dettini; L antica regione di bene vento; Può dire di star bene ; Educato, per bene ; Cerca nelle Definizioni