Un famoso personaggio di Hugo Pratt - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : CORTO MALTESE

Significato/Curiosita : Un famoso personaggio di hugo pratt

hugo pratt nel 1989 hugo pratt, nome d'arte di ugo eugenio prat (rimini, 15 giugno 1927 – losanna, 20 agosto 1995), è stato un fumettista, disegnatore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corto maltese (disambigua). corto maltese è un personaggio immaginario dei fumetti creato da hugo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 dicembre 2022

