Creare... un disco - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : INCIDERE

Di mettere il disco in posizione ideale per essere lanciato, creare una torsione per aiutarci nella fase finale a dare più spinta al disco e per avere una...

La manna è la linfa estratta dalla corteccia di alcune specie di piante del genere fraxinus (frassini), in particolare fraxinus ornus (orniello o frassino... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 dicembre 2022

Altre definizioni con creare; disco; La tecnologia per creare una casa intelligente; Atto a procreare ; Rami che vengono intrecciati per creare cesti; I nazisti la usavano per creare messaggi cifrati; La disco degli Anni 70; La inconsistenza di certi disco rsi roboanti; disco rsi senza costrutto; disco rdare, divergere; Cerca nelle Definizioni