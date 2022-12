Cadere per terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cadere per terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCIVOLARE

Significato/Curiosita : Cadere per terra

E halley vede il ragazzo finire per terra e pieno di sangue. appena sente la sua corda tirare la taglia per poi cadere dalla parete, halley capisce chiaramente...

Assistenti di volo. nonostante questo, il comandante continuava lentamente a scivolare al di fuori dell'aereo. finalmente il controllo aereo autorizzò atchison... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 dicembre 2022

Altre definizioni con cadere; terra; Il colpo che a bowling fa cadere tutti i birilli; Aiuta a non cadere ; Deve cadere bene; Può cadere a catinelle; Collega l oceano Atlantico al mar Mediterra neo; I conterra nei di Pascoli; Una costruzione sotterra nea; Il più elevato altopiano della terra ; Cerca nelle Definizioni