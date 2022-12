Viene imposto a tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene imposto a tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOME

Significato/Curiosita : Viene imposto a tutti

Delle finestre, vedi imposta (schermo). l'imposta è un tributo, consistente in un prelievo coattivo di ricchezza dal contribuente volto a finanziare i servizi...

nome – in diritto, attributo della personalità norvegia nome – comune della contea di vestfold og telemark stati uniti d'america nome – capoluogo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

