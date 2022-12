È utile se tira vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È utile se tira vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VELA

Significato/Curiosita : E utile se tira vento

Per il fatto che di lasco, specialmente con vento più intenso dove si sta già stesi, il cunningham (che tira la vela lungo l'albero) si usa molto di più...

Carlos alberto vela garrido, noto semplicemente come carlos vela (cancún, 1º marzo 1989), è un calciatore messicano, attaccante del los angeles fc. ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con utile; tira; vento; Quelle greche è inutile attenderle; È inutile ... per il poeta; Inutile ... in poesia; Inutile volumetto; tira nno che opprime; Serve per far tira re il fiato; I tira nti dell albero maestro; tira ta a cera; L antica regione di Benevento ; Spavento si a vedersi; vento sa per idraulici; Intervento del tintore; Cerca nelle Definizioni