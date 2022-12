Usare finché dura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usare finché dura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONSUMARE

Significato/Curiosita : Usare finche dura

Altre definizioni con usare; finché; dura; Possono causare malattie; Causare l impennata dell aereo; Metallo che può causare allergie; Può causare allergie; C è finché tutto tace; Funziona finché è caldo; Piccolo granello che si interra affinché germogli; Segue il natante finché non si ferma; Se è bello... dura poco; dura no dodici stagioni; dura nte il suo regno nacque il Redentore; Si nutre solo di verdura ; Cerca nelle Definizioni