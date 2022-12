Uno scontro sempre cruento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno scontro sempre cruento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : COMBATTIMENTO

Significato/Curiosita : Uno scontro sempre cruento

Italiano, incaricato di verificare l'applicazione del trattato, dopo un cruento scontro con le truppe dannunziane impose lo scioglimento della reggenza. lo...

Da combattimento); un allenamento atto a migliorare le proprie doti nell'arte del combattimento. arte marziale autodifesa battaglia combattimento corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con scontro; sempre; cruento; Uno scontro che vide la disfatta di Napoleone; In senso figurato, uno scontro diretto; Lo scontro in cui Farinata degli Uberti sconfisse i guelfi fiorentini nel 1260; Indole scontro sa e ribelle; È sempre pronto a fuggire; Non sempre è facile sbrogliarla; Va sempre su e giù per i piani; Un bosco di piante sempre verdi; Quello di risa è il solo incruento ; Un cruento scambio tra gang; cruento metodo di pesca del tonno; Scontro cruento ; Cerca nelle Definizioni