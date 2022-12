Una rotazione impressa alla palla da tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una rotazione impressa alla palla da tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIFT

Significato/Curiosita : Una rotazione impressa alla palla da tennis

Superato in velocità dalla palla; smash di rafael nadal la rotazione impressa alla palla con il topspin la rotazione impressa alla palla con il backspin cross:...

Da shaun o'banion lift – gruppo musicale rock tedesco lift – album dei lift del 1976 lift - album dei love and rockets del 1998 lift – singolo dei poets... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con rotazione; impressa; alla; palla; tennis; Piroetta, rotazione ; rotazione di un auto fuori controllo; Movimenti di rotazione del busto; rotazione ; Il condimento per le tagliatelle alla bolognese; Trarsi d impaccio alla meglio; Lo Scholz succeduto alla Merkel; Estromesse dalla gara; Tiene la palla sul muso; Osso che forma l impalcatura della spalla ; Breve sospensione nella palla canestro; Un interruzione nella partita di palla canestro; A volte il tennis ta lo vince a zero; Non la perdono d occhio i tennis ti; Lo grida l arbitro di tennis ; Lo sono le Williams tennis te;