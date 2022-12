Una qualità di pasta di media pezzatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una qualità di pasta di media pezzatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEDANINO

Significato/Curiosita : Una qualita di pasta di media pezzatura

(originariamente si utilizzava olio di lino crudo, ora non più a norma). la pezzatura è più grande di quella delle tome di montagna: pesa solitamente 16-18...

La sedanina (sium sisarum l.) è una pianta erbacea della famiglia delle apiacee o umbellifere. ^ (en) sium sisarum, in the plant list. url consultato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

