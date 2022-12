Il tipico vino di mele della Normandia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tipico vino di mele della Normandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIDRO

Significato/Curiosita : Il tipico vino di mele della normandia

E in normandia risale al medioevo, ma la sua invenzione è antecedente. più del 95% della produzione mondiale di sidro è realizzata con le mele. questa...

Una brocca di sidro di mele il sidro è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione alcolica dei frutti delle mele e talvolta delle pere, i frutti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

