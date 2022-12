Si tendono per ingannare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tendono per ingannare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRANELLI

Significato/Curiosita : Si tendono per ingannare

Altre definizioni con tendono; ingannare; Vi si attendono i treni; Attendono la guarigione; tendono a distribuire poco i vari compiti; Li tendono gli insidiosi; Incapace di ingannare ; Farla vedere nel pozzo significa ingannare ; Incapaci di ingannare ; Intelligenza usata per ingannare ; Cerca nelle Definizioni