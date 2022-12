La sosta del villeggiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sosta del villeggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOGGIORNO

Significato/Curiosita : La sosta del villeggiante

Nuovo la sosta alla chiesa di san giorgio vecchio per una settimana intera per la venerazione di tutti. poi nella prima domenica di maggio la statua...

Un permesso di soggiorno egiziano del 1962 il permesso di soggiorno, nel diritto amministrativo e in diritto internazionale, è un documento rilasciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

