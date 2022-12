Sono famose quelle di Cana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono famose quelle di Cana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOZZE

Significato/Curiosita : Sono famose quelle di cana

Completamente e le opere d'arte ivi conservate, tra le quali le famose nozze di cana del veronese spedite al louvre. l'isola divenne un presidio militare...

Cercando i saggi di albert camus, vedi nozze (camus). coppia di sposi all'uscita di una chiesa in anzio. le nozze (dal latino nuptiae, da nuptus, nuvola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con sono; famose; quelle; cana; Non sono sfiorati da dubbi; sono ghiotti di bagnacauda e di fonduta; La sostanza di cui sono fatti i lavi; sono i padri di tutte le copie; Una delle più famose torri del mondo; Sono famose le sue lame; Il cowboy interpretato da Terence Hill in famose pellicole; Molto famose ; quelle parallele non hanno punti in comune; Gli speleologi si insinuano in quelle della Terra; quelle verdi si cuociono al forno; quelle greche è inutile attenderle; Un cana le afro-asiatico; L africana di Giuseppe Verdi; Grosso cervo cana dese; cana li lungo i campi; Cerca nelle Definizioni