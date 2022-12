Sky __: fu il primo satellite USA abitato per ricerche nello spazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sky __: fu il primo satellite USA abitato per ricerche nello spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LAB

Significato/Curiosita : Sky __: fu il primo satellite usa abitato per ricerche nello spazio

Spaziale fatto da donald e. davis per la nasa la colonizzazione dello spazio, anche identificata come insediamento nello spazio, è l'ipotetica sistemazione...

lab – fiume kosovaro láb – comune della slovacchia nel distretto di malacky langile abertzaleen batzordeak – sindacato nazionalista basco league of american... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

