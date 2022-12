Il settore secondario dell economia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il settore secondario dell economia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INDUSTRIA

Significato/Curiosita : Il settore secondario dell economia

Industria alimentare in economia, il settore secondario è quello che comprende tutte le varie attività manifatturiere, ovvero l'industria nei suoi sottosettori...

Velivoli bell p-39 airacobra negli stati uniti (1944). il termine industria (dal latino industria (-ae), a sua volta di etimologia incerta, che significa "operosità"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con settore; secondario; dell; economia; Raduno di aziende del settore ; Colosso del settore alimentare con sede svizzera; Insieme di attività del settore delle costruzioni; Un settore trainante dell economia; Aspetto secondario , ma non meno importante; Un attore secondario ; Mal di testa, primario o secondario ; secondario , aggiuntivo; La meta dell a gita 4732 Bergamo; Un porto dell isola di Cipro; I bordi dell e pagine; Le partite giocate alla fine dell e giornate calcistiche; In economia è una variabile causale detta anche bernoulliana; In economia sono opposte alle uscite; Edward Clyde, premio Nobel per leconomia nel 2004; Un po di economia ;