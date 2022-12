Santa residenza stabile di papa Francesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Santa residenza stabile di papa Francesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MARTA

Significato/Curiosita : Santa residenza stabile di papa francesco

Il nuovo papa. è gestita dalle suore figlie della carità di san vincenzo de' paoli. dal 2013 essa è inoltre residenza stabile di papa francesco, il quale...

marta – nome proprio di persona italiano femminile marta di betania – figura biblica, venerata come santa marta vieira da silva, nota solo come marta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con santa; residenza; stabile; papa; francesco; Sessanta romani; santa _ da Cascia; Picchiare di santa ragione; La santa di Iconio discepola di san Paolo; La residenza di re Artù; Avere residenza in un luogo; residenza papale; Il palazzo in cui ha sede la Presidenza del Consiglio; Modello acquistabile di trasmissione televisiva; Posizione instabile ; Fanno... stabile lo stile; Resistente, stabile ; Precedette papa Giovanni XXIII; Copricapi papa li; Fu papa fino al 268; Il papa razzo Barillari; francesco , ex-asso del ciclismo; Gian francesco , letterato alla corte dei Savoia; Il _ delle creature, opera di san francesco ; Un francesco santo; Cerca nelle Definizioni