La salsa per l insalata russa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MAIONESE

Significato/Curiosita : La salsa per l insalata russa

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi insalata russa (film). l'insalata russa è la più nota delle insalate composte di verdure cotte o miste di cotte...

Simile alla moderna maionese conosciuta dai latini come salsa "mahonese", la cui pronuncia nel tempo sarebbe diventata maionese. derivante minorchina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

