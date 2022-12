Riposo ristoratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riposo ristoratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Riposo ristoratore

Centro della città, i due decidono di concedersi il tempo per un breve riposo ristoratore dopo il lungo volo aereo, ma sondra non riesce ad aprire la sua valigia...

Il termine relax è definibile come lo stato di riposo fisico e psichico totale indotto o voluto. più semplicemente, è lo stato umano naturale non alterato...