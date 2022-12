Le quantità di medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le quantità di medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DOSI

Significato/Curiosita : Le quantita di medicinali

Comprendono 3 categorie: a) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono quei medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche...

Antonietta dosi (1930) – scrittrice italiana fabio dosi (1954) – politico, avvocato e giudice di pace italiano giuseppe dosi (1891-1981) – poliziotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con quantità; medicinali; Distribuita nelle quantità prescritte; Grandi quantità ; Numero, quantità ; Le quantità di componenti in una miscela; Un misurino per medicinali ; Pianta usata per la preparazione di liquori e infusi medicinali ; Si occupa di piante medicinali e cosmetiche; Sonno indotto da medicinali ; Cerca nelle Definizioni