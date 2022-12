Quando cola, è rovente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando cola, è rovente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LAVA

Che una volta consisteva in brace rovente sistemata in griglie disposte verticalmente intorno allo spiedo e che oggi è invece un'apposita macchina che produce...

Significati, vedi lava (disambigua). una fontana di lava pahoehoe alta 10 metri lingua di lava emessa da una fessura vulcanica nell'isola di hawaii lava è il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con quando; cola; rovente; quando si sviluppa, si allarga la città; Casca quando è matura; quando è grosso è agitato; Si esprimono quando cadono le stelle; La Germania dove circola vano le auto Trabant; Hanno basi circola ri; Circola no a Tokyo; I nomi con la lettera maiuscola ; La frittella tonda preparata su una piastra rovente ; Caldo e rovente in modo intollerabile; Stufa rovente ; Il fenomeno per cui un liquido versato su una piastra rovente forma delle gocce che rotolano anziché bollire;