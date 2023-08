Può volare all indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può volare all indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLIBRÌ

Significato/Curiosità : Può volare all indietro

Il "colibrì" è un piccolo uccello noto per la sua capacità di volare all'indietro, cosa rara nel regno animale. Questa abilità è resa possibile dalla struttura unica delle ali del colibrì, che consentono loro di ruotare a 180 gradi in ogni direzione. Grazie a un'alta frequenza di battito delle ali, che può superare le 80 volte al secondo, i colibrì possono mantenere una posizione stabile nell'aria e spostarsi con agilità incredibile. Il colibrì si nutre principalmente di nettare, grazie alla sua lunga lingua a tubo, e svolge un ruolo importante nella pollinazione delle piante, rendendolo una creatura affascinante e vitale negli ecosistemi.

Altre risposte alla domanda : Può volare all indietro : volare; indietro; La Jong che aveva paura di volare ; Fa volare i Polacchi; volare a motore spento; Può volare verticalmente; Fa volare gli Israeliani; Il gas che fa volare i palloncini; Un passo all indietro ; I crostacei che si dice camminino all indietro ; Fa avanti e indietro ; Il Raoul di Torno indietro e cambio vita; In campo militare sono situate indietro ; Un passo all indietro nella trama del film;

Cerca altre Definizioni