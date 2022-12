Può avere la punta a stella o piatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può avere la punta a stella o piatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CACCIAVITE

Significato/Curiosita : Puo avere la punta a stella o piatta

Corrispondente sede della vite: spaccato (o "a taglio" o "fisso" o "a testa piatta"): adatto per viti "spaccate", la punta è piatta e sottile. in questo caso le misure...

Presa nella testa della vite. il gambo del cacciavite è la parte che va dall'impugnatura alla punta del cacciavite e può essere di tre tipi: rigido, questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

