Prostrato in atto di adorazione - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PRONO

Significato/Curiosita : Prostrato in atto di adorazione

Utroque compar sit laudatio. amen. un sì gran sacramento adoriamo, dunque, prostrati; l'antica legge ceda alla nuova, e la fede supplisca al difetto dei nostri...

Enzo enrico prono zelaya (asunción, 27 giugno 1991) è un calciatore paraguaiano, attaccante dell'oaxaca. (en) enzo prono, su national-football-teams.com... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

