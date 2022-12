Un pizzo per guarnizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pizzo per guarnizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRINA

Significato/Curiosita : Un pizzo per guarnizioni

Ricche di guarnizioni che dal punto di vista dei tempi di esecuzione sarebbero state difficilmente eseguibili a mano. la macchina per il pizzo fece sì che...

trina – un tipo di merletto trina – rapper statunitense trina - singolo del 2005 del rapper statunitense lil wayne trina – genere di farfalle della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

