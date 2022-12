Pesto alla _ con basilico e pinoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesto alla _ con basilico e pinoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENOVESE

Significato/Curiosita : Pesto alla _ con basilico e pinoli

(ocimum basilicum), e più specificamente il basilico genovese (in lingua ligure baxeicò [bae'k] o baxaicò [baa'k]). il pesto alla genovese si ottiene...

Altre definizioni con pesto; alla; basilico; pinoli; Emily fautrice di Cime tempesto se; Quand è pesto , è fitto; Pezzo d artiglieria... per fare il pesto ; Erba aromatica estiva, ingrediente base del pesto ; È percorsa dalla Transiberiana; Una rotazione impressa alla palla da tennis; Il condimento per le tagliatelle alla bolognese; Trarsi d impaccio alla meglio; Il quartiere di Genova del basilico ; Quartiere di Genova noto per il basilico ; Un insalata con mozzarella, pomodori e basilico ; Quelle del basilico si usano per il pesto; Contiene i pinoli ; Per prepararlo si tritano pinoli ; Dolce friulano ripieno di noci, pinoli e uvetta; Un dolce ripieno di mele, pinoli , uvetta e spezie; Cerca nelle Definizioni