Permettono di fissare le viti nei muri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permettono di fissare le viti nei muri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TASSELLI

Significato/Curiosita : Permettono di fissare le viti nei muri

Dino tasselli (1910–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante luigi tasselli (1901-1971) – pistard e ciclista su strada italiano sabrina tasselli (1990)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con permettono; fissare; viti; muri; permettono di misurare la longitudine sulla Terra; permettono salvataggi d emergenza; permettono la comunicazione tra le cellule nervose; permettono di guardare fuori da un sottomarino; fissare in anticipo; Stringhe per chiudere o fissare ; fissare la gemma sull anello; I sarti lo usano per fissare prima di cucire; Il nemico dei viti cultori detto anche mal bianco; Dado con orecchie per viti ; Si spruzza sulle viti ; Il viti gno che è Franc o Sauvignon; Il colore ... per i muri ; Può formarsi sui muri umidi; Le piace arrampicarsi sui muri ; Lo sono i muri rivestiti di uno strato di malta; Cerca nelle Definizioni