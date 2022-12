Permesso di dormire fuori caserma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permesso di dormire fuori caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERNOTTO

Significato/Curiosita : Permesso di dormire fuori caserma

Intercettazione ambientale presso la caserma dei carabinieri di cogne si sente il marito farle notare che sostenere di aver chiuso la porta a chiave non...

Quest'ultimo viene ricoverato in ospedale per accertamenti mentre la moglie pernotta con i figli in un albergo, dove rincontra il dongiovanni, al quale resiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

