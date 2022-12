Periodi di tempo... che passano in fretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodi di tempo... che passano in fretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORETTE

Significato/Curiosita : Periodi di tempo... che passano in fretta

Dottor zagarella, podestà di grassano. "i pochi giorni di grassano" passano in fretta ed egli deve presto ripartire per ritornare nella solitudine gaglianese...

oretta fiume nel 1940 oretta fiume, nome d'arte di claudia scrobogna (fiume, 6 giugno 1919 – roma, 22 aprile 1994), è stata un'attrice italiana. nel 1938... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

