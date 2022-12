Le pedane per i direttori d orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le pedane per i direttori d orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PODI

Significato/Curiosita : Le pedane per i direttori d orchestra

Sergeevic prokof'ev, direttore d’orchestra vello pähn, coreografia kenneth macmillan, scene e costumi di paul andrews, orchestra e balletto del teatro...

Vari eventi delle 38 discipline del programma. di seguito sono riportati i podi giorno per giorno come da calendario. per le discipline con due e più atleti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

